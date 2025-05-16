“الآن” موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2025 في دوري روشن السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة بجودة عالية HD

يبحث الجمهور الكروي السعودي عن موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2025 والقنوات الناقلة، حيث يحتل فريق الهلال السعودي في المركز الثاني بالدوري برصيد 68 نقطة وحصل عليهم في 31 مباراة، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، فيما يآمل فريق الهلال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم على فريق الفتح ليبتعد بذلك عن وصافة الدوري السعودي لهذا الموسم الحالي 2024-2025.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2025

تفصلنا ساعات قليلة على موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2025، الذي يقام مساء اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة 18.55 بتوقيت مصر والسعودية والساعة 19.55 بتوقيت الإمارات، أما عن القنوات الناقلة للمباراة التي تجمع الفريقين تكون من خلال شبكة قنوات إس إس سي السعودية، وبالتحديد على شاشة قناة SSC SPORT Extra HD1، وسيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق الرياضي الشهير سليمان الشريف.

تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام الفتح

جاء تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام الفتح في الدوري السعودي لهذا الموسم الحالي 2025 لتتمثل على النحو الآتي: