بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء.. سعر كرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن حالة من التراجع في منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر مايو 2025 داخل بورصة الفراخ والمحلات التجارية المعنية بالبيع، فيما وصل قيمة التراجع إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد، ويمكنك التعرف على أخر تحديث تم على أسعار الدواجن بمختلف أنواعها خلال السطور التالية.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الفراخ البيضاء وكافة الأنواع الأخرى، بناءً على ما يلي:-

وصل سعر الدواجن البيضاء داخل البورصة إلى 90 جنيهًا للكيلو، وللمستهلك بـ 95 جنيهًا.

فيما أن سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء بلغ نحو 92 جنيهًا حتى 105 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن أسعار الفراخ البلدي سجلت نحو 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار كرتونة البيض الان

وعن أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يأتي:-

وصلت كرتونة البيض الأبيض إلى 127 جنيهًا للكرتونة الواحدة وهي الأكثر مبيعًا.

فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 130 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن كرتونة البيض البلدي بلغ نحو 130 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

أسعار الكتاكيت في تعاملات اليوم

وعن أسعار الكتاكيت ضمن التعاملات اليومية داخل مختلف المحلات التجارية المتخصصة في البيع، التي تختلف من محل إلى أخر بشكل طفيف، فجاءت كما يلي:-