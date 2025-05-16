موعد صرف الرواتب لشهر مايو 2025 وأماكن صرفها وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يريد موظفي الدولة التعرف على مواعيد صرف الرواتب وموعد زيادتها في مصر لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم موعد صرف الرواتب الدفعة القادمة لشهر مايو 2025 كما يمكن الاستعلام عنها عن طريق وزارة المالية المصرية حيث تسعى دائماً الحكومة المصرية إلى التحول الرقمي لخدمة المجتمع المصري بدون الذهاب إلى المصالح الحكومية لتوفير الوقت والجهد المبذول.

موعد صرف الرواتب لشهر مايو 2025

لقد وضحت وزارة المالية المصرية بأن موعد صرف الرواتب للموظفين أو العاملين بالدولة من يوم الخميس 22 مايو 2025 كما سوف تمتد فترة الصرف لمدة 5 أيام متتالية حسب الجهات المختلفة كما سوف يتم صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 مايو 2025 كذلك الصرف يتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد عن طريق المنظومة المالية الإلكترونية في مصر لجميع العاملين بالدولة.

ما هو موعد تطبيق زيادة الرواتب

يبدأ تطبيق الزيادات في الرواتب من 1 يوليو 2025 مع بدء موازنة العام المالي الجديد حيث سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين بمبلغ 7000 جنيه مع زيادة رواتب المعاشات في الدولة بنسبة 15% ذلك سعى لتحسين ظروف المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات في الدولة.

أماكن صرف الرواتب في مصر

ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة بالجمهورية.

طريقة الاستعلام عن الرواتب في مصر