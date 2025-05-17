“أخيـرا وبعـد طول انتظـار” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 192 Kurulus Osman على قناة ATV التركية

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 192، جاء ذلك بالأخص منذ إعلان الشركة المنتجة عن تأجيل عرض الحلقة التي كان مقرر عرضها أول أمس على قناة ATV التركية ولكنه قد تم ترحيلها بشكل رسمي لتكون يوم الأربعاء المقبل وذلك بسبب مباراة كأس تركيا التي عرضت في نفس توقيت إذاعة المسلسل، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة بهذا التقرير ميعاد عرض الحلقة المقبلة وتردد القناة الناقلة للمسلسل فتابعونا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

تم تحديد موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 192 بعد تأجيلها رسميا، لتكون يوم الأربعاء الموافق 21 مايو الحالي وتعرض مدبلجة على الهواء عبر قناة ATV التركية وتكون في تمام الساعة 20.00 بتوقيت تركيا والساعة 21.00 بتوقيت كل من مصر والسعودية، بينما تعرض يوم الخميس الموافق 22 مايو الحالي مترجمة للغة العربية على شاشة قناة الفجر الجزائرية وتكون في تمام الساعة 21.00 بتوقيت تركيا والساعة 22.00 بتوقيت كل من مصر والسعودية، كما تعرض المسلسل على عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى ومنها قصة عشق ونور بلاي.

تردد قناة ATV التركية لنقل مسلسل قيامة عثمان

يمكنكم ضبط تردد قناة ATV اي تي في التركية لنقل أحداث الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ويكون ذلك عبر إدخال الترددات المقبلة بشكل صحيح في جهاز الريسيفر الخاص بك: