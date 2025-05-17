“تعرض رسميا بهذا التوقيت” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بعد تأجليها

يبحث العديد من الجمهور بالوطن العربي عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 وذلك بعدما أعلنت الشركة المنتجة عن تأجيلها بشكل رسمي الاسبوع الماضي بسبب بث المباراة النهائية التي عرضت بنفس التوقيت على قناة اي تي في التركية، حيث تكون المسلسل من أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شعبية وجماهيرية كبيرة منذ بدء عرضها، وذلك لأن الأحداث تدور في إطار مشوق ومثير حول تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغول ومحاولته للقضاء على الأعداء.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

من المفترض بأن يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 بعد تأجيلها رسميا، لتعرض يوم الأربعاء القادم الموافق 21 – 5 – 2025 وتكون مدبلجة على قناة ATV التركية في الساعة 9 مساء بتوقيت كل من مصر والمملكة، وكذلك تعرض يوم الخميس القادم الموافق 22 – 5 – 2025 وتكون مترجمة على قناة الفجر الجزائرية في الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، كما تعرض المسلسل على عدد من المنصات الإلكترونية ومنها منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وعبر قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.

القنوات الناقلة للحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة للحلقة الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان وذلك عبر إدخال البيانات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

تردد ATV التركية على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد للقناة 10796.

الاستقطاب هو أفقي.

الترميز يكون 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات