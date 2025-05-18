“افتح حسابـك اونلاين” خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف أونلاين 2025 بالرقم الوطني من خلال bankofkhartoum للمغتربين من جميع أنحاء العالـم

يرغب العديد من العملاء بالتعرف على خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف أونلاين 2025 بالرقم الوطني، حيث طرح بنك الخطوم عدد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة ومنها إمكانية فتح حساب جديد إلكترونيا دون عناء الذهاب لأي فرع من فروع البنك من أي وقت ومن أي مكان، علما بأن تلك الخدمة تكون متاحة لكل من المقيمين أو المغتربين ولن تحتاج أي رسوم للاستفادة بها.

إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف

يمكن إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف من خلال الدخول على رابط موقع البنك الرسمي، او قم بتنزيل تطبيق بنكك واتباع الخطوات الآتية:

يتم تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

من ثم يتم اختيار اللغة التي تناسبك عبر التطبيق.

ثم يتم الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

تحديد نوع الحساب، وكذلك كتابة البيانات اللازمة.

بعد ذلك يتم إدخال الأوراق بصيغة بي دي أف PDF.

الضغط على الموافقة على الشروط والضوابط.

أخيرا النقر على إرسال الطلب، ليتم مراجعته من الجهات المختصة.

شروط فتح حساب اون لاين في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط اللازمة لفتح حساب اون لاين وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: