الحلقة نزلت؟ مسلسل المؤسس عثمان حــ192 على تردد جميع القنوات الناقلة

أثارت الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان شغف العديد من المتابعين في الأونة الأخيرة، وعقب تأجيل الحلقة 192 من الموسم السادس، فيما أنه يتضمن الكثير من المشاهد والأحداث الأكثر إثارة وتشويقًا، حتى أنه في الإعلانات السابقة شهدت بعض الأحداث من بينها هجوم عثمان على قلعة الصليبين ومن المتوقع أسر الغازي تورغوت، مع حبكة درامية للكشف عن الخائن في محاربي عثمان، وغيرها من الأحداث الأخرى التي تشهدها الحلقة الجديدة.

عرض مسلس قيامة عثمان الحلقة 192

بعد تأجيل الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان للأسبوع المضي، فإن موعد بثها سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من شهر مايو 2025، فيما يكون ذلك في تمما الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى إعادة عرضها يوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية، بحيث يتمكن أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين وعشاق السيد عثمان من متابعتها دون توقف.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لقيامة عثمان

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ATV التركية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي “ترك سات”.

ترددها يكون “10796”.

بينما معامل الترميز للقناة “27500”.

استقطابها فهو “أفقي”.

تردد قناة الفجر الجزائرية

فيما عن المعلومات الأخرى المعنية بتثبيت قناة الفجر الجزائرية الناقلة لكل ما هو حصري في عالم الفن التركي ما بين مسلسلات عثمان وصلاح الدين، بناءً على التالي:-