شركة Rockstar تطلق مفاجئة غير متوقعة بشأن لعبة gta 6 وتكشف عن موعد نزول الإصدار

أعلنت شركة Rockstar Games عن تأجيل موعد إطلاق لعبة GTA 6 بعدما كان من المقرر إطلاقها في خريف 2025 الجاري وهو الموعد أكدته الشركة عدة مرات، وعلى الرغم من أن لعبة جاتا حصلت أخيرًا على تاريخ محدد إلا أن الاستوديو لم يصدر المقطع الدعائي الجديد أو لقطات شاشة من اللعبة ومع ذلك وعدت الشركة محبي لعبة جاتا بمشاركة الكثير من المعلومات حول اللعبة خلال الأيام المقبلة.

gta 6

صرحت شركة Rockstar في تحديثها الرسمي الوحيد عن موعد إصدار لعبة جاتا 6 ومن المقرر إطلاق التحديث الجديد للعبة في يوم 26 مايو 2026، وأوضحت الشركة أنها بحاجة إلى وقت تطوير إضافي من أجل ضمان إصدار التحديث الجديد بمستوى الجودة الذي يتوقعه الجمهور ومن المرجح أن يستخدم هذا التأخير من أجل تحسين وتعزيز اللعبة قبل إصدارها، وذلك لأنها من أشهر الألعاب في التاريخ والأكثر انتظارًا من بين ألعاب الفيديو.

الأبطال والشخصيات الجديدة في إصدار لعبة GTA 6

أضافت الشركة بعض التحديثات الجديدة في اللعبة من الأبطال والشخصيات والتي تتمثل في الآتي: