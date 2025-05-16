تحذير من الأرصاد الجوية .. طقس غدا حار قارص على تلك المحافظات تصل درجة الحرارة لـ 42

قد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الغد بعد انخفاض درجة الحرارة خلال اليومين الماضين، وذلك أشارت على تواجد موجه طقس شديدة الحرارة، والتي سوف تضرب العديد من الأنحاء والمناطق بداخل جمهورية مصر العربية، وقد أشارت أيضا على أن درجة الحرارة سوف ترتفع بشكل كبير في خلال ساعات اليوم الأولى من النهار، وعلى أن يتم الاعتدال بها في مساء اليوم وحتى صباح اليوم الأخر.

طقس غدا

قد ارتفعت عمليات البحث عن طقس غدا، وذلك بعد تحذير موجه لجميع المواطنين بتواجد موجة طقس شمسية سوف تكون شديدة الحرارة على معظم أنحاء ومناطق جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنه أيضا سوف يتم الاعتدال بها في مساء كل يوم، وعلى أن تكون درجة الحرارة الخاصة بالأيام القادمة تشمل الأتي وهي:

يوم الجمعة الموافق 16 سوف تكون الدرجة العظمى هي 38 درجة مؤوية وعلى أن تكون الدرجة المنخفضة هي 28 درجة مؤوية.

يوم السبت الموافق 17 سوف تكون الدرجة العظمي هي 42 درجة مؤوية وعلى أن تكون الصغرى هي 23 درة مؤوية.

يوم الأحد الموافق 18 سوف تكون الدرجة العظمى هي 36 وعلى أن تكون الصغرى هي 33 درجة مؤوية.

طقس اليوم في القاهرة

قد أوضحت هيئة الأرصاد المصرية على أن يكون طقس اليوم في القاهرة، الموافق الجمعة بتاريخ 16 من شهر مايو، سوف تصل فيه درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة مؤوية، وعلى أن تكون الدرجة الصغرى هي 28 درجة مؤوية، وعلى أن يكون درجة الحرارة اليوم معتدلة على السواحل الشمالية.