إلغاء تابلت الثانوية العامة للطلاب .. الكلام ده حقيقة ولا بجد! .. وزارة التربية والتعليم توضح

قد أصدرت الدائرة السادسة الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالحكم النهائي في مساء يوم الخميس الموافق 15 من مايو الجاري، وعلى أن يتم الحكم النهائي بشأن النزاع حول تابلت الثانوية العامة، والذي قد شاهد جدال كبير جدًا على العديد من منصات التواصل الاجتماعي بشكل مختلف، حول استكمال التابلت مع الطلاب بعد الانتهاء من الدراسة أم يتم استرجعاه مرة أخرى إلى الوزارة.

تابلت الثانوية العامة

قد أوضحت المحكمة الادارية بالعديد من القرارات الرسمية التي تم صدورها في يوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر مايو الجاري، والذي قد انعقدت جلسته في يوم الخميس الموافق 15 من مايو، وعلى أن يتم تأكيد الطعن التي قد جاء في رقم 71 لسنة 43650 ق.ع، والذي قد تم قبولة من خلال محافظ وزير التربية والتعليم الخاصة بمنطقة الجيزة، وذلك وفقًا لالغاء قرار وزير التعليم بإلزام الطلاب بقبول تسليم الأجهزة الالكترونية الخاصة بالمرحلة التعليمية، وقد أشارت الهيئة المختصة بان هذه الأجهزة سوف تظل مطلوبة من الطلاب بعد الانتهاء من المراحل التعليمية، وأنها مملكة لوزارة التربية والتعليم فقط، ويمكن أن يتم استردادها في أي وقت أذا أرادات الوزارة بهذا الأمر.

امتحانات الثانوية العامة

قد أوضحت الجهات المختصة بان امتحانات الثانوية العامة، سوف تكون مخصصة للطلاب بالتابلت لمن استلم في الدفعة القديمة، وعلى أنها سوف تكون ورقية لدفعة الجديدة، وعلى أن يتم الالتزام بجميع القرارات التي قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بشكل مسبق، من خلال خطط وضع الامتحانات التي قد تم الإعلان عنها من خلال وزير التعليم.