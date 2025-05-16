بعد صرف المعاشات .. التضامن الاجتماعي يكشف ما حقيقة زيادة تكافل وكرامة 25% للمواطنين

قد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على موافقتها الكاملة في زيادة تكافل وكرامة لنسبة تصل إلى 25% من اجل تطوير الأنظمة والدفع ومنظومة الشكاوي الخاصة بها، وعلى أن تشمل الزيادة للسنة المالية الجديدة، وذلك مع دفع شهر يوليو المقبل لجميع المواطنين المستفيدين من البرنامج، وهذا الأمر سوف يساعد بشكل كبير في توافر الحياة الكريمة لجميع المواطنين المصرين ذوى الدخل المنخفض.

زيادة تكافل وكرامة

قد أوضحت الجهات المختصة عن مطالبتها في زيادة تكافل وكرامة لنسبة تصل إلى 25% من اجل تطوير أنظمة الدفع المختلفة مع منظومة الشكاوي المتقدمة من الجهة المختصة، وقد تمت بالفعل الموافقة على هذه الزيادة المختصة، وعلى أن يتم رفع الدعم الشهري الخاص بجميع المستفيدين المصرين، بالإضافة إلى تواجد العديد من الجهات المختلفة التي سوف يتم من خلالها تعزيز المستوي المعيشي الخاص بالمواطنين وعلى أن يشمل الزيادة في تحقيق الأتي وهي:

الإعفاء من المصروفات الدراسية الخاصة بأبناء المستفيدين من الدعم.

الاستفادة من المبادرات الرئاسية التي يتم الإعلان عنها في الزيادة المالية.

الدعم التمويني والذي يشمل الزيادة المالية من كل عام ميلادي.

شهادة محو الأمية التي يستفاد منها العديد من المواطنين.

صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2025

قد أوضحت الجهات المختصة بان صرف المعاشات سوف يبدأ من منتصف الشهر الميلادي وعلى أن يستمر لمدة لا تزيد عن 4 أيام وذلك لجميع المواطنين المصرين، ولا يوجد أي أساس من الصحة هو التأخير من لأول الشهر بمناسبة عيد الأضحى على الأطلاق، وكما انه أيضا قد تشمل الزيادة المالية من خلال الشهر المقبل لهذا العام الميلادي.