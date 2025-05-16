سعر البنزين والسولار نهاية تعاملات اليوم الجمعة 16-2-2025

ازدادت معدلات البحث حول جوجل من العديد من الأشخاص بمعرفة أسعار البنزين والسولار وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار حول ارتفاع أسعارهم، حيث أضافت حالة من الزعر والقلق لدي العديد من المواطنين وذلك لان هذه الزيادة تؤثر بشكل ملحوظا علي العديد من القطاعات الأخري من أهمها الخدمات اليومية التي يحتجانها وأسعار السلع الغذائية مما يلزمها تكاليف النقل والشحن، مما تعمل علي ارتفاع فواتير أيضا المياه والكهرباء، لذا يجب علي الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل حزم هذه الأمور، عبر السطور التالية سنسرد لكم أسعار البنزين والسولار إليكم التفاصيل.
أسعار البنزين اليوم الجمعة 16 مايو 2025
يمنكم الاطلاع علي أسعار البنزين والتي جاءت علي النحو التالي:
- سجل سعر لتر البنزين 80 نحو 15.75 جنيها.
- سعر لتر البنزين 92 بقينة 17.25 جنيها.
- وصل سعر لتر البنزين 95 بقيمة 19 جنيها.
- بلغ سعر لتر السولار نحو 15.50 جنيها.
- سعر لتر غاز البترول المسال بقيمة : 1.04 جنيها.
سعر السولار اليوم 16 مايو 2025
- بلغ سعر الكيروسين بقيمة 15.5 جنيها للتر.
- سجل سعر طن المازوت بقيمة 10.500 جنيها.
أسعار الغاز اليوم الجمعة 16 مايو 2025
لمعرفة أسعار الغاز والتي تعد من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص من اجل تلبيه متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية والتي جاءت علي النحو التالي:
- وصل سعر اسطوانه الغاز المنزلي بقيمة 200 جنيها في ارض المستودع، بينما يتم توصيلها للمستهلك بقيمة 215 إلي 220 جنيها بحسب كل منطقة.
- بلغ سعر اسطوانه الغاز التجارية بقيمة 400 جنيها في ارض المستودع بينما يتم توصيلها للتاجر بقيمة 450 جنيها.
- ارتفع سعر الطن من الغاز الصلب بقيمة تتراوح ما بين 12، 16 ألف جنيها.