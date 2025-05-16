منحة العمالة الغير منتظمة 2025.. رابط التسجيل في المنحة والشروط اللازمة

منحة العمالة الغير منتظمة 2025 هي من أبرز الموضوعات التي تُشغل بال العديد من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظات المصرية، نظير أن قيمة المنحة تصل لـ 1500 جنيه، بالإضافة إلى أن ذلك جاءت بعد زيادتها من 1000 لـ 1500 جنيه، من أجل دعم شريحة كبيرة من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في المنحة.

ما هي الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة؟

حددت وزارة القوى العاملة الفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة في الدولة، بناءً على ما يلي:-

جميع الحرفيون.

عمال البناء.

كذلك المزارعون.

عمال الصيد.

جميع الغير مشتركين في التأمينات الاجتماعية.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع القوى العاملة عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم عندها ملء استمارة طلب التقديم في منحة الغير المنتظمة.

مع رفع الوثائق المعنية بطلب التقديم.

النقر في النهاية على زر “تقديم الطلب”.

بحيث يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل الجهات المعنية وإرسال رسالة نصية بكافة تفاصيل القبول.

ما هي شروط التقديم في منحة العمال غير المنتظمة؟

أما عن الشروط المعنية بطلب التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة، جاءت بناءً على ما يأتي:-