“من هاتفك بضغطة زر” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين عبر الموقع الرسمي خطوة بخطوة

يعد بنك الخرطوم واحد من أكبر البنوك داخل السودان والذي يحرص بشكل دائم على توفير الراحة للعملاء وذلك عن طريق تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من أبرزها فتح حساب الكترونيا، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين الحاملين الجنسية السودانية يريدون معرفة خطوات فتح الحساب وكذلك الشروط اللازمة وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين

لكي يتمكن مواطني دولة السودان المغتربين فتح حساب داخل بنك الخرطوم بشكل إلكتروني فإنه لابد عليهم من اتباع الخطوات التالية:

التوجة في البداية إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط أو عن طريق استخدام تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

اختيار خدمة فتح حساب جديد من الصفحة الرئيسية.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه سراء كان حساب جاري أو توفير.

إدراج كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في كل من الاسم بشكل كامل، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، الجنسية.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة ومنها الرقم الوطني، جواز السفر بشرط أن يكون ساري المفعول.

إرفاق عنوان الإقامة بالخارج إلى جانب المعلومات الخاصة بالتواصل مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

التحقق من البيانات وذلك عن طريق إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني أو الرقم المسجل.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

يقوم البنك بمراجعة الطلب والموافقة عليه.

يرسل البنك بعد ذلك رسالة نصية إلى رقم هاتف الشخص تفيد بنجاح عملية فتح الحساب.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم

من أهم الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم ما يلي: