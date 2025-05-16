سعر الدولار النهارده 16 مايو 2025 في البنوك المصرية عامل كام بعد آخر انخفاض قدام الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار اليوم الجمعة 16 مايو 2025 استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري، في معظم البنوك العاملة داخل مصر، ويأتي هذا الاستقرار بعد تراجع طفيف شهدته العملة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، وسط مؤشرات قوية على تحسُّن الأوضاع الاقتصادية المحلية، وثبات سياسات البنك المركزي تجاه سوق الصرف.

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 50.08 جنيه للشراء، 50.22 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 50.11 جنيه للشراء، 50.21 جنيه للبيع

بنك مصر: 50.11 جنيه للشراء، 50.21 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 50.11 جنيه للشراء، 50.21 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 50.11 جنيه للشراء، 50.21 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 50.08 جنيه للشراء، 50.18 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 50.10 جنيه للشراء، 50.20 جنيه للبيع

سبب استقرار سعر الدولار اليوم 16 مايو

استقرار سعر الدولار في هذا التوقيت يرجع إلى عدد من العوامل المهمة، من بينها عودة تدفقات العملة الأجنبية عبر قطاع السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، وكذلك استمرار الاستثمارات المباشرة التي دعّمها برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما ساهم تثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي في تقليل الضغط على العملة المحلية، ما انعكس على تحسُّن الجنيه أمام الدولار تدريجيًا.

يمكن القول إن سعر الدولار اليوم 16 مايو 2025 يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف المصري، مدعومًا بتحركات نقدية فعالة من الدولة، وعودة الثقة في الاقتصاد المحلي، استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتوقف على استقرار السوق العالمي، ومواصلة ضخ العملة الصعبة، ما يمنح الجنيه المصري فرصة للمزيد من التعافي خلال الشهور المقبلة، وسط توقعات بانخفاض تدريجي للأسعار وتحسُّن في مؤشرات النمو الاقتصادي.