“سافـر مـن شاشتك لأعمـاق الطبيعة” نـزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الجديد على نايل سات وعرب سات واستعد لرحلة لاتنسي

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“سافـر مـن شاشتك لأعمـاق الطبيعة” نـزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الجديد على نايل سات وعرب سات واستعد لرحلة لاتنسي
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة متميزة لكل من يبحث عن قناة تتيح محتوى وثائقي مليء بالمعلومات، تحرص القناة على تقديم مزيج من الترفيه والثقافة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات التي ترغب في محتوى ثقافي وترفيهي في وقت واحد، إضافة إلى كل ذلك مجانية ولا تتطلب رسوم من أجل الاشتراك بها، لذلك وفرنا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك خلال السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة متنوعة من البرامج التي تأخذ المشاهدين في عالم آخر من الخيال و جولات عن القارات والمحيطات مع التعرف على الحياة البرية، وأسرار الفضاء، والتعرف على الحضارات القديمة، واكتشافات العلم المتقدمة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي نايل سات:

  • التردد: 11411.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • الجودة: HD.

القمر الصناعي عرب سات

  • التردد: 11804.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الجودة: HD.

مميزات قناه ناشيونال جيوغرافيك

تتميز القناة بالعديد من المزايا التي تجعلها من أفضل القنوات، للتعرف على هذه المزايا، تابع فيما يلي:

  • تستطيع تبسيط المعلومات العلمية المعقدة وتقديمها بطريقة جذابة ومسلية.
  • تدمج بين الحقائق والمشاهد التي تثير فضول المتابع.
  • مجانية وتتيح محتواها بأفضل جودة في الصوت والصورة.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

يمكنك تنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بك، بواسطة اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم.
  • اختر خيار التثبيت أو إعداد القنوات.
  • انتقل إلى خيار البحث اليدوي أو إضافة قناة جديدة.
  • حدد القمر الصناعي المطلوب نايل سات أو عرب سات.
  • أدخل بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
  • اضغط على زر البحث.
  • بعد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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