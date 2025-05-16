ثبت تردد قناة نتورك بالعربية وتابع توم وجيري وجميع أغاني الأطفال

ارسم الضحكة علي وجه أطفالك من خلال تحميل قناة نتورك بالعربية علي جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث تعتبر قناة نتورك بالعربية واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوي كرتوني متنوعا من خلال استخدام رسوم متحركة تعمل علي جذب وانتباه الصغار، بالإضافة إلي أن محتوياها مختلف يتم تقديم البرامج التعليمية والترفيهية بأسلوب بسيط مما يجعلها الخيار الأمثل للعديد من العائلات من اجل تنزيلها علي التلفاز، عبر السطور القادمة سنوضح لكم الترددات الحديثة بالقناة كما سنسرد لكم الخطوات اللازمة من اجل استقبالها علي التلفاز إليكم التفاصيل.

تردد قناة نتورك بالعربية عبر النايل سات

لضمان استقبال قناة نتورك بالعربية علي شاشات التلفاز قم بإدخال البيانات التالية:

التردد الجديد: 11137.

معامل الاستقطاب الخاص بها: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تثبيت قناة نتورك بالعربية عبر تردداتها علي جهاز التلفاز

من خلال إدخال الترددات الحديثة بقناة نتورك بالعربية يمكنكم استقبال القناة وسماع جميع برامجها حيث تتمثل هذة الخطوات في:

أولا: انقر علي جهاز التحكم ثم اضغط علي قائمة الإعدادات.

ثانيا: قم بالضغط علي خانة القائمة الرئيسية.

ثالثا: انقر علي التركيب اليدوي، ثم انقر علي أيقونة إضافة قناة جديدة.

رابعا: ثم قم بتحديد القمر الصناعي.

خامسا: ادخل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصويب الخطأ.

سادسا: قم بالنقر علي خانة البحث، انتظر بضع ثواني لي يتم إظهار القناة علي القائمة.

أخيرا: ينبغي النقر علي خانة التثبيت.

ابرز خصائص التي يتم بثها عبر قناة نتورك بالعربية