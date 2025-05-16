ألذ خلطة محشي هتجربوها..طريقة عمل المحشي المشكل بكل سهولة

تهتم سيدات الوطن العربي بتحضير أحلى الوصفات للأسرة و يعتبر المحشي من الأطباق التقليدية الشهيرة في المطبخ العربي ويحظى بشعبية واسعة في مصر وبلدان الوطن العربي يتميز هذا الطبق بتنوعه حيث يمكن تحضيره باستخدام خضروات مختلفة مثل الكوسة و الباذنجان والفلفل وورق العنب و الكرنب ويتم حشوها بمزيج من الأرز والتوابل ومن خلال السطور التالية عزيزى القارئ سوف نتعرف على مقادير تحضير المحشي وكذلك معرفة الطريقة.

مقادير تحضير المحشي

من أجل تحضير أحلى طبق محشي لابد من إحضار المقادير التالية

كيلو كوسة صغيرة مغسولة وجافة.

كيلو باذنجان أبيض أو أسود متوسط الحجم.

ربع كيلو فلفل أخضر رومي أو حار حسب الرغبة.

ورق عنب أو كرنب حسب المتوفر بالمنزل.

3 أكواب أرز مغسول جيدا ومصفى.

6 حبات طماطم متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة.

حزمة من كل من الشبت و البقدونس و الكزبرة و مفرومين ناعم.

3 فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة من كل من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون و الكزبرة الجافة و النعناع الجاف.

نصف كوب زيت نباتي أو سمن.

مكعب مرقة دجاج (اختياري).

طريقة تحضير المحشي

بخطوات بسيطة وسريعة وسهلة يتم إعداد محشي مشكل بالخطوات التالية