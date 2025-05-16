فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني mobile-banking-mbok.. بنكك بالتحديث الجديد بيسهلهــا عليك

هناك الكثير من التساؤلات حول كيفية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني من قبل المواطنين داخل دولة السودان هذه الميزة في عام 2025 ويكون الهدف من ذلك تبسيط الإجراءات لدى المواطنين والعمل على توفير تجربة رقمية مصرفية تتيح للعملاء فتح الحسابات بيسر دون الحاجة الى التوجه الى الفروع والتزاحم كما يمكن للمغتربين فتح الحسابات بسهولة عبر الموقع الالكتروني الرسمي للبنك أو من خلال تطبيق بنك ويعكس كل ذلك توجه الدولة إلى الرقمنة وإتاحة الخدمات المصرفية بالطريقه أكثر مرونة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني بطريقه سهله وسريعه من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة ومنها ما يلي:

الدخول اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم أو من خلال تحميل تطبيق بنك عن طريق التطبيقات الخاصة بالهاتف الجوال.

اختيار بعد ذلك خانة فتح حساب جديد.

كتابة الرقم الوطني او ادخال رقم جواز السفر للمغتربين ثم اضافة رقم الهاتف الجوال.

ادخال رمز التحقق الذي تم ارساله على الهاتف من اجل تاكيد الهويه.

ضرورة ملء النموذج الخاص بالبيانات الشخصية بصورة إلكترونية.

رفع صوره من البطاقه الوطنيه او صوره من جواز السفر بحسب الحالة.

ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة ومراجعتها بشكل جيد.

سوف تصل رسالة الكترونية عبر البريد أو من خلال الهاتف وبها رقم الحساب وكيفية الدخول من خلال تطبيق بنكك.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

قام بنك الخرطوم بوضع عدد من الشروط اللازمه لتفعيل فتح الحساب بشكل الكتروني عبر الانترنت من أجل ضمان الالتزام بالخدمات المصرفية الدولية والمحلية ايضا ومن اهم هذه الشروط ما يلي: