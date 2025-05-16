“مفيش زن وعياط من تاني” اضبط فورا تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية بجودة عالية لمتابعة جميع الأفلام الكرتونية

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز يساهم في تنمية مهارات الصغار وتوسيع مهاراتهم، بفضل برامجها الهادفة والأناشيد الجذابة، لذلك تحظى القناة بجمهور واسع في العالم العربي، لذلك يزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2025 وذلك الذي سوف نطلعكم عليه اليوم خلال مقالتنا.

تردد قناة طيور الجنة 2025

تعد قناة طيور الجنة من القنوات التي لا تقارن بأي قناة اخرى، لكونها تحرص على تقديم كل ماهو جديد وأحدث أفلام الكرتون بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، يمكنك التعرف على ترددها بواسطة اتباع فيما يلي:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات:

التردد: 11259.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾..

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات ضبط واستقبال قناة طيور الجنة

لضبط القناة واستقبالها على جهاز الريسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الضغط على قائمة الإعدادات.

اختيار خيار التركيب.

اختر التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي المطلوب نايل سات أو عرب سات.

إدخال بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز بدقة.

الضغط على زر بحث لبدء البحث.

بعد انتهاء البحث، قومي بحفظ القناة ضمن قائمة القنوات المفضلة لتسهيل الوصول إليها.

مميزات قناة طيور الجنة

تتضمن القناة على العديد من المميزات التي تجعلها القناة الأفضل، للتعرف على هذه المزايا، تابع فيما يلي: