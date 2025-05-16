“لولو صارت شرطية” استقبل حالا تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة للاستمتاع بمغامرات لولو

تعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة من الأسر في الوطن العربي، نظرا لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تجمع بين المرح والفائدة، مما يجعلها خيارا مفضلا لدى الصغار، لذلك يبحث الكثيرون عن أحدث ترددات قناة وناسة على نايل سات وعرب سات لمتابعة برامجها الممتعة بجودة عالية، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناه وناسه 2025 خلال السطور التالية.

لماذا تحظى قناة وناسة بشعبية واسعة بين الأطفال

تقدم قناة وناسة باقة واسعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، ومن أبرز ما يميز القناة هو تقديم الأغاني من خلال شخصيات محببة مثل لولو، والتي أصبحت من القنوات محبوبا للأطفال، من خلال هذه الشخصيات تقدم القناة محتوى ممتع يساعد الأطفال على التعلم بطريقة مشوقة ومسلية.

أشهر الأغاني المعروضة على قناة وناسة

تشمل قائمة الأغاني المميزة التي تعرضها القناة:

اغنية هالصيصان.

أغنية الشرطة والحرامي.

حبيب البابا.

لوليات صغار.

لولو وماما.

ماما.

اللعوبة لعوبة.

الجراثيم.

سرق الجزمه.

لولو الشطورة.

شاطر.

شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

الحيوانات مع لولو.

لا تفتح الباب.

وين سنك يا لولو.

تردد قناة وناسة 2025

لكي يمكن أن يشاهد صغارك جميع ما تتيحه القناة من محتوى مميز، عليكم أن تتعرفوا على ترددها، وهو كالآتي:

نايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لمن يرغب في ضبط القناة على جهازه، يمكن اتباع الخطوات التالية: