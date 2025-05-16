“لو فاكر إنها بس للضوافر.. استنى لما تشوف” 7 استخدامات عبقرية لقصافة الأظافر هتخليك تعيد التفكير في كل حاجة.. آخر حاجة هتفكر تعملها بيها هي قص الضوافر

على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن دور قصافة الأظافر يقتصر فقط على قص الأظافر، إلا أن استخدامها يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فالقصافة أداة متعددة الاستخدامات يمكن أن تسهّل العديد من المهام اليومية بطرق قد تكون غير متوقعة، فهي لا توفر الوقت والجهد فحسب، بل تثبت أيضًا فعاليتها في أداء وظائف مختلفة قد تفاجئ البعض.

استخدامات لقصافة الأظافر

قصافة الأظافر ليست أداة مخصصة لتقليم الأظافر فحسب، بل يمكن اعتبارها أداة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات متنوعة في الحياة اليومية، إليك أشهر وأغرب الاستخدامات التي قد لا تخطر على بالك:

تنظيم حركة الخيط في أعمال الكروشيه من خلال استخدام الفتحة الموجودة في ذيل القصافة لتثبيت طرف الخيط، مما يسهل التحكم في حركته بدقة أثناء العمل.

حامل للهاتف المحمول: يمكن استعمال اللسان المعدني في القصافة كقاعدة بسيطة لتثبيت الهاتف أثناء مشاهدة الفيديوهات أو المكالمات، ما يوفر زاوية عرض مريحة دون الحاجة لحامل خاص.

بديل للمفك: في المواقف الطارئة، يمكن الاعتماد على اللسان المعدني كأداة لفك أو ربط بعض المسامير الصغيرة.

فتاحة للعلب والزجاجات: تُستخدم القصافة كبديل فعال لفتاحات العلب أو الزجاجات، حيث توفر قبضة قوية تسهّل فتحها عند الحاجة.

قص الأسلاك الرفيعة: الحافة الحادة للقصافة تتيح إمكانية قص الأسلاك الرفيعة بدقة، مثل أسلاك الشحن أو سماعات الأذن التالفة.

فتح الشريط البلاستيكي: عند تغليف العلب أو المنتجات بشريط بلاستيكي قوي، يمكن استخدام القصافة لفتحه بسهولة دون الإضرار بالمحتوى.

حامل لأعواد البخور: تُستخدم القصافة لتثبيت أعواد البخور بشكل آمن، حيث توفر قاعدة مناسبة تمنع سقوطها وتحافظ على استقرارها أثناء الاحتراق.

كيفية العناية بقصافة الأظافر

الحرص على نظافة وتطهير قصافة الأظافر يُعد من الأمور الأساسية لضمان استخدامها بشكل آمن وصحي، ولتفادي انتقال الجراثيم أو العدوى بين الأفراد، وفيما يلي خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على نظافة القصافة: