تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد نايل سات وعرب سات بجودة عالية

اكتشف لقطات غريبه في عالم الحياة البرية وعالم البحار والمحيطات والتطلع إلي التاريخ والعلوم والتكنولوجيا والكوارث الطبيعية والاستكشافات العلمية عبر القناة الفضائية ناشيونال جيوغرافيك، تعد هذه القناة واحدة من افضل القنوات الفضائية المتميزة والتي من خلالها يتم بث العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة وسرد العديد من المعارف التي تجري حول أنحاء العالم بطريقه ممتعه واستخدام افضل الوسائل الحديثة من اجل بثها بكيفية جذابة، كل ذلك ستشاهدون عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال تحميل الترددات الجديدة بالقناة، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل ابقوا معانا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر النايل سات

اذا كنت ترغب في متابعه مشاهدة جميع برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك قم بتنزيل التردد الحديث عبر النايل سات بجودة HD.

التردد الخاص بالقناة: 11411.

من خلال الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات

يمكنكم تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات من خلال البيانات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 11804.

من خلال الاستقطاب: أفقي.

عبر الترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

خطوات ضبط الترددات الحديثة بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي التلفاز

من خلال إجراء هذه الخطوات سوف تتمكن علي الفور من متابعه جميع البرامج الجديدة عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك، من خلال الخطوات التالية والتي تتمثل في:

أولا: قم بالنقر علي جهاز التحكم ثم اضغط علي القائمة الرئيسية.

ثانيا: اضغط علي زر التركيب اليدوي.

ثالثا: قم بالنقر علي خانة إضافة قناة جديدة.

رابعا: اختر القمر الصناعي، ثم قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة به مثل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ.

خامسا: انقر علي زر البحث، يتم إظهار القناة.

أخيرا: قم بالنقر علي زر الحفظ.

ابرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك