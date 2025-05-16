“ماما جابت بيبي” اضبط الان تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات والعرب راجعة بتردد جديد

تُعد قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، إذ استطاعت أن تحقق شهرة واسعة بين الصغار والكبار على حد سواء بفضل محتواها الترفيهي والتعليمي المميز، نُقدم لكم اليوم أحدث ترددات القناة لعام 2025، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لطريقة تثبيتها على أجهزة الرسيفر.

تردد قناة وناسة 2025

تردد وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات

التردد 11470

الاستقطاب عمودي (V)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11272

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

خطوات تثبيت قناة وناسة على جهاز الرسيفر

اتبع الخطوات التالية لتثبيت قناة وناسة كيدز بطريقة صحيحة على جهازك:

قم بتشغيل جهاز الرسيفر والتلفاز.

اضغط على زر Menu / القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار الإعدادات / Settings ثم اذهب إلى إدارة الترددات

اضغط على إضافة تردد جديد

أدخل بيانات التردد كاملة حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه:

التردد

معدل الترميزالاستقطاب (عمودي أو أفقي)

معامل تصحيح الخطأ

بعد التأكد من صحة البيانات، اختر البحث اليدوي / Manual Search.

انتظر حتى يتم العثور على القناة، ثم اضغط على حفظ / Save.

ستجد قناة وناسة كيدز ضمن قائمة القنوات الجديدة

مميزات قناة وناسة 2025

تتمتع قناة وناسة كيدز بالعديد من الخصائص الفريدة التي تجعلها خياراً مثالياً للأطفال في الوطن العربي، ومن أهم هذه المميزات:

تدمج القناة بين الترفيه والتعليم من خلال الأغاني والبرامج التي تحفّز الذكاء وتنمّي المهارات. تُبث القناة على مدار 24 ساعة يومياً دون انقطاع، ما يمنح الطفل تجربة مشاهدة متواصلة. تخلو القناة من الإعلانات التجارية الطويلة، مما يحافظ على تركيز الطفل ويزيد من تفاعله مع المحتوى. تقدم القناة شخصية “لولو” الشهيرة، التي أصبحت صديقة مقربة للأطفال وتسهم في توصيل المعلومات بطريقة ممتعة. تبث القناة مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني التعليمية غير المكررة والتي تساعد الأطفال على الحفظ والتعلّم. تستهدف القناة الأطفال في المرحلة التمهيدية والابتدائية، وتحرص على تقديم محتوى آمن وخالٍ من العنف.

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