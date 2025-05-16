موعد عيد الاضحى ٢٠٢٥ في السعودية والدول العـــربية فلكيا.. يوم الوقوف علي عرفة

يتساءل المسلمون في جميع أنحاء العالم عن موعد عيد الاضحى ٢٠٢٥ نظرا لاقترابه حيث يعتبر احد اهم وابرز المناسبات الدينية التي يقوم المسلمون بالاحتفال بها وياتي ذلك بالتزامن مع أداء فريضة الحج التي تعتبر من الشعائر الدينيه والاسلاميه ويرتبط العيد مع المسلمين بالعديد من المظاهر التي تتنوع من دوله الى اخرى ولمعرفة موعد عيد الاضحى 2025 1446 في جميع الدول العربيه تابع معنا.

موعد عيد الاضحى ٢٠٢٥

يرتقب عدد كبير من الأمة الإسلامية حلول شهر ذي الحجة نظرا لأن به وقفة عرفات وعيد الاضحى حيث من المتوقع فلكيا أن يبدأ اليوم الأول من شهر ذي الحجة في يوم 28 من شهر مايو 2025 كما أنه من المتوقع أن يكون يوم عرفات سوف يتزامن في يوم العاشر من شهر ذي الحجة والموافق يوم 6 من شهر يونيو لعام 2025 ميلادية.

موعد عيد الأضحي في الدول العربية

عيد الأضحى لعام 2025 في معظم الدول العربية من المتوقع فلكيًا أن يكون على النحو التالي:

الموعد المتوقع:

يوم الوقوف بعرفة:

الخميس 5 يونيو 2025 (9 ذو الحجة 1446 هـ)

الخميس 5 يونيو 2025 (9 ذو الحجة 1446 هـ) أول أيام عيد الأضحى:

الجمعة 6 يونيو 2025 (10 ذو الحجة 1446 هـ)

الدول التي تتبع الحساب الفلكي الموحد:

معظم الدول العربية مثل:

مصر

الإمارات

الأردن

الجزائر

تونس

لبنان

فلسطين

العراق

السودان

المغرب (قد تختلف حسب الرؤية)

كلها يُتوقع أن تبدأ عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، حسب الحسابات الفلكية.

التاريخ النهائي يعتمد على رؤية هلال شهر ذو الحجة، وقد يختلف يوم العيد بين دولة وأخرى بفارق يوم، خاصة في دول مثل المغرب وسلطنة عُمان التي تعتمد على الرؤية المحلية بدقة.

اهمية الاعلان عن موعد عيد الاضحى مبكرا

يعد الإعلان المبكر عن عيد الاضحى أمر ضروري الأهمية لجميع المواطنين نظرا لعدد من الأسباب أهمها ما يلي: