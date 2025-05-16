سار للسودانيون.. بنك أمدرمان الوطني يطلق خدمة جديدة

أطلق بنك أمدرمان الوطني عدة خدمات جديدة أمام العملاء السودانيين، نظير التسهيل عليهم في إنهاء معاملاتهم المصرفية من أي مكان، فيما أن البنك قام بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء، من أجل إمكانية سداد الفواتير الخاصة بالكهرباء من نوع “الدفع الأجل”، وهو ما يُعزز تجربة العملاء بشكل كبير ويُسهل من معاملاتهم اليومية، وهذه الخدمة تستهدف فئة كبيرة من العملاء راغبي تسديد فواتيرهم بعد استهلاك الكهرباء، بحيث يتمكن العميل من الدخول إلى موقع البنك أو التطبيق واتباع كافة إجراءات سداد الفواتير.

سداد فواتير الكهرباء الدفع الأجلي

وأوضح بنك أمدرمان الوطني، أن الخدمة تمكن العميل من إتمام عملية السداد عبر مختلف فروع البنك أو من خلال زيارة تطبيق فوون كاش المعني بالخدمات المصرفية الإلكترونية، مما يُساهم ذلك في إلغاء الحاجة إلى زيارة فرع الشركة أو أي جهة أخرى، وهو ما يوفر الوقت والجهد اللازم للعميل، وتعتبر هذه الخدمة امتدادًا لرؤية البنك في دعم التحول الرقمي وتنمية البنية التحتية لكافة الخدمات المصرفية داخل دولة السودان، والعمل على سعيه في تكثيف الجهود المعنية بعمليات السداد.

شراكة بين أمدرمان وشركات توزيع الكهرباء

وجاء رابط التعاون بني بنك أمدرمان وكافة شركات توزيع الكهرباء السودانية، من أجل تفعيل إستراتيجية الدفع لكافة الفواتير الكهربائية، والعمل على تعزيز التعاون بشكل كبير بين القطاع المصرفي وكافة الخدمات العامة في الدولة، مع ضمان تقديم خدمات متكاملة لجميع المواطنين على مستوى عالي من الدقة والكفاءة التي يحتاج إليها العملاء داخل وخارج الدولة السودانية.