الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman موعد البث الجديد

قيامة عثمان الموسم السادس من أهم وأبرز المواسم التي شهدها المسلسل، حتى أنه يقدم عمل تركي تاريخي لا يمكن تكراره في الوقت الحالي، حتى أن المسلسل يُشير إلى تأسيس الدولة العثمانية بشكل كبير، وحجم المعاناة التي مر بها السيد عثمان، وعليه فإن الحلقة 192 تم تأجيلها للأسبوع المقبل، ويمكنك معرفة موعد البث الجديد وتردد القنوات الفضائية الناقلة لحلقات المسلسل، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد بث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

جاءت مواعيد بث الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، بناءً على النحو الأتي:-

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء القادم 21 مايو 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية.

حتى أن الحلقات يتم إعادة بثها كذلك يوم الخميس من كل أسبوع الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة ATV مسلسل قيامة عثمان

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ATV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، فإنها جاءت بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها يكون 10796.

استقطابها أفقي.

معدل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

تردد ATV الناقلة لقيامة عثمان

وعن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ATV التركية الناقلة لقيام عثمان، فهي كما يلي:-