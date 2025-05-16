اعملي الرز بلبن زى محلات الحلواني بالظبط.. قوام كريمي وطعم يجنن يخلي الكل يطلبه تاني!

الرز بلبن من أطيب الحلويات المصرية التقليدية التي يعشقها الصغار والكبار، ويظل طعمه في محلات الحلواني له نكهة خاصة تجعل الجميع يتمنى لو استطاع تحضيره في المنزل بنفس الجودة، في هذا المقال، سنشرح لكِ طريقة تحضير الرز بلبن بنفس طعم وقوام محلات الحلويات، بخطوات سهلة ونتيجة مذهلة تضمن لكِ طبقًا غنيًا بالقوام الكريمي والطعم الرائع الذي لا يُنسى.

مكونات عمل الأرز بالبن

نصف كوب أرز مصري

4 أكواب حليب كامل الدسم

1/2 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة نشا مذابة في نصف كوب حليب بارد

فانيليا أو ماء ورد حسب الذوق

رشة ملح بسيطة

مكسرات أو قرفة للتزيين

طريقة التحضير

يُغسل الأرز جيدًا ثم يُسلق في كمية قليلة من الماء حتى ينضج نصف نضج. يُصفى الأرز إذا تبقى ماء، ثم يُضاف إلى الحليب المغلي على نار هادئة. يُترك الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتشرب الأرز جزءًا من الحليب. يُضاف السكر ويُحرّك جيدًا حتى يذوب تمامًا. تُضاف النشا المذابة مع الاستمرار في التحريك حتى يغلظ القوام ويصبح كريميًا. في النهاية، تُضاف الفانيليا أو ماء الورد حسب الرغبة، ويُرفع الوعاء عن النار. يُسكب الرز بلبن في أطباق التقديم، ويُترك ليبرد قليلًا، ثم يُوضع في الثلاجة. قبل التقديم، يمكن تزيينه بالمكسرات، الزبيب، أو رشة قرفة حسب الذوق.

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