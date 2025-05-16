“هاتف يتربع على عرش الفئة المتوسطة” سامسونج جالاكسي A56 .. شاشة عملاقة بدقة مذهلة كاميرات متطورة بطارية تدوم طويلًا وكل ذلك بسعر يناسب ميزانيتك

أطلقت شركة سامسونج في عام 2025 هاتف Galaxy A56، ليكون إضافة قوية لسلسلة هواتف الفئة المتوسطة التي تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة كبيرة توفر تجربة مشاهدة مميزة بفضل تقنية Super AMOLED ودقة عرض عالية مع معدل تحديث سريع.

سعر هاتف Galaxy A56

يتراوح سعر هاتف سامسونج جالاكسي A56 في مصر ما بين 17,000 و29,000 جنيه مصري، ويختلف السعر حسب المتجر والإصدار من حيث حجم الذاكرة والتخزين.

مواصفات هاتف Galaxy A56

الشاشة: حجمها 6.7 بوصة مع تقنية Super AMOLED، توفر ألوانًا زاهية وسطوعًا عاليًا يصل إلى 1900 شمعة، ويتميز الهاتف بمعدل تحديث 120 هرتز لعرض سلس.

حجمها 6.7 بوصة مع تقنية Super AMOLED، توفر ألوانًا زاهية وسطوعًا عاليًا يصل إلى 1900 شمعة، ويتميز الهاتف بمعدل تحديث 120 هرتز لعرض سلس. المعالج: يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1580 ثماني النواة، الذي يضمن أداء قوي وكفاءة في استهلاك الطاقة.

يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1580 ثماني النواة، الذي يضمن أداء قوي وكفاءة في استهلاك الطاقة. الذاكرة: يتوفر بنسخ متعددة منها 8 و12 جيجابايت رام، مع خيارات تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت.

يتوفر بنسخ متعددة منها 8 و12 جيجابايت رام، مع خيارات تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت. الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة رئيسية 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة رئيسية 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يضمن استخدامًا طويل الأمد وشحنًا سريعًا.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يضمن استخدامًا طويل الأمد وشحنًا سريعًا. نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة سامسونج One UI 7.

مميزات هاتف Galaxy A56

تصميم خفيف وأنيق بوزن 198 جرام.

شاشة كبيرة وواضحة مع تجربة عرض متميزة.

أداء قوي بفضل المعالج المتطور.

كاميرات متعددة الاستخدامات تقدم صورًا بجودة عالية.

بطارية كبيرة مع دعم شحن سريع.

دعم برمجي طويل الأمد يضمن تحديثات مستمرة.

عيوب هاتف Galaxy A56

لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

لا يحتوي على خاصية الشحن اللاسلكي.

أداء الألعاب قد لا يكون في أعلى مستوياته مقارنة ببعض المنافسين في نفس الفئة.

يعد هاتف سامسونج جالاكسي A56 خيارًا متوازنًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يقدم أداء جيدًا مع مواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق، كل ذلك بسعر مناسب ضمن فئة الهواتف المتوسطة كما يوفر دعمًا برمجيًا طويل الأمد ما يجعله استثمارًا ذكيًا للمهتمين بالتقنيات الحديثة.