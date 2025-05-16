جربي الكيكة الإسفنجية على أصولها وهتبهري كل اللي يدوقها.. هشة وخفيفة وبتذوب في البُق!

الكيكة الإسفنجية من أكثر أنواع الكيك المطلوبة في المناسبات والحفلات، فهي تُشكّل قاعدة مثالية للتورتات وتُقدَّم أيضًا بمفردها مع مشروب ساخن، سر نجاح هذه الكيكة يكمن في القوام الهوائي والطراوة الفائقة التي تجعلها تذوب في الفم، في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة مضمونة لتحضير كيكة إسفنجية ناجحة من أول مرة، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت، لتحصلي على نتيجة مبهرة.

مكونات عمل الكيكة

6 بيضات كبيرة

1 كوب من السكر الأبيض

1 كوب من الدقيق المنخول

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

1/4 كوب من الزيت النباتي (اختياري للترطيب)

طريقة التحضير

يُسخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية. في وعاء عميق، يُفصل صفار البيض عن البياض. يُخفق بياض البيض مع رشة ملح حتى يتكون خليط هش يشبه الكريمة. في وعاء آخر، يُخفق صفار البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط لونه فاتح وكريمي القوام. يُضاف الزيت إلى الصفار ويُقلب برفق (اختياري). يُدمج الصفار مع بياض البيض بخفة باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا. يُنخل الدقيق مع البيكنج باودر ويُضاف تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب برفق من الأسفل إلى الأعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط. يُسكب الخليط في قالب مدهون بالسمن ومبطن بورق الزبدة. تُخبز الكيكة لمدة 30 إلى 35 دقيقة دون فتح الفرن. تُختبر الكيكة بعود خشبي، وإذا خرج نظيفًا تكون جاهزة، ثم تُترك لتبرد تمامًا قبل التقطيع.

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