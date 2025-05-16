اعملي البسبوسة بطريقة سهلة وهتشوفي الفرق بنفسك.. طرية ومفرولة وطعمها هيخلي الكل يسألك على سرها!

البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية المحببة لدى الجميع، وتُقدَّم في مختلف المناسبات والمواسم بطعمها المميز وقوامها الشهي، وعلى الرغم من بساطة مكوناتها، إلا أن الحصول على بسبوسة طرية ومتماسكة في آنٍ واحد يتطلب خطوات دقيقة، في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة سهلة لتحضير البسبوسة في المنزل بنفس نتيجة المحلات، بقوام مفرول وطعم لا يُقاوم يجعل الجميع يسألك عن وصفتك السرية.

المكونات

2 كوب من دقيق السميد

1 كوب من الزبادي

1/2 كوب من السكر

1/2 كوب من السمن المذوب

1/4 كوب من جوز الهند (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة فانيليا

مكسرات للتزيين (لوز أو فستق)

لتحضير الشربات (القطر):

1 كوب ونصف من السكر

1 كوب من الماء

عصرة ليمون

ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

طريقة التحضير

نبدأ أولًا بتحضير الشربات: نضع السكر والماء في قدر على نار متوسطة، ونقلب حتى يذوب السكر. نترك الخليط يغلي لمدة 7 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون ونتركه دقيقة أخرى، ثم نرفعه عن النار ونضيف ماء الزهر. في وعاء، نخلط السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج باودر جيدًا. نضيف السمن ونفرك الخليط باليد حتى يتشرب السميد الدهون جيدًا. نُضيف الزبادي والفانيليا ونخلط المكونات حتى نحصل على خليط متماسك. نسكب الخليط في صينية مدهونة بالسمن، ونُسوّي السطح، ثم نزين بالمكسرات. نترك العجين يرتاح 15 دقيقة قبل إدخاله الفرن. نخبز البسبوسة في فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–35 دقيقة حتى تحمر الأطراف والوجه. فور خروجها من الفرن، نُوزّع عليها الشربات البارد وهي ساخنة. نتركها تبرد قليلًا ثم نُقطعها وتُقدَّم.

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