اعملي المهلبية بالطريقة دي وهتبهري كل اللي يدوّقها.. قوام كريمي وطعم ولا أشهى!

تُعتبر المهلبية من أشهر وألذ الحلويات الشرقية التي يُقبل عليها الجميع، وتتميز بسهولة تحضيرها وقوامها الكريمي الذي يُضفي لها مذاقًا فريدًا يُحبه الصغار والكبار، تُعد المهلبية خيارًا مثاليًا للتحلية في المناسبات أو للاستمتاع بها بعد الوجبات، ويمكن إضافة نكهات مختلفة لتغيير طعمها حسب الرغبة في هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير المهلبية بقوام كريمي وطعم لذيذ يُشبع كل التوقعات.

المكونات

4 أكواب من الحليب كامل الدسم

4 ملاعق كبيرة من نشاء الذرة

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

ملعقة صغيرة من الفانيليا

مكسرات متنوعة للتزيين (فستق حلبي، لوز، جوز)

طريقة التحضير

نذيب نشاء الذرة في نصف كوب من الحليب جيدًا حتى يذوب تمامًا. نضع باقي الحليب في قدر على النار مع السكر، ونقلب حتى يسخن الحليب دون أن يغلي. نضيف خليط النشاء تدريجيًا مع الاستمرار في التحريك لمنع تكتل الخليط. نستمر في التقليب على نار هادئة حتى يثخن المزيج ويصبح ذا قوام كريمي. نرفع القدر عن النار ونضيف ماء الورد والفانيليا، ونخلط جيدًا. نوزع المهلبية في أطباق التقديم، ونزينها بالمكسرات حسب الرغبة. نضع المهلبية في الثلاجة حتى تبرد قبل التقديم.

نصائح مهمة

يجب التحريك المستمر أثناء الطهي لضمان الحصول على قوام ناعم وكريمي.

يمكن استبدال ماء الورد بماء الزهر لإضفاء نكهة مختلفة ومميزة.

يمكن إضافة القليل من القرفة الناعمة أو جوز الهند المبشور كزينة.

استخدام الحليب كامل الدسم يضمن قوامًا أغنى وطعمًا ألذ.

تبريد المهلبية في الثلاجة قبل التقديم يمنحها طعمًا منعشًا ومحببًا.

بهذه الطريقة السهلة والبسيطة يمكنك إعداد المهلبية بقوام كريمي وطعم شهي يجعلها الخيار الأمثل للتحلية في كل الأوقات، مكوناتها متوفرة دائمًا في المنزل، وتحضيرها لا يتطلب وقتًا طويلًا، مما يجعلها مناسبة لكل المناسبات والضيوف.