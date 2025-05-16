صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%.. استعلم عن معاشك الان

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في ضخ معاشات تكافل وكرامة عن شهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة البالغ نسبتها 25%،على قيمة المعاش، ناهيك عن أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الحكومة لدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات، في ظل الاضطراب الاقتصادي التي يمر به العالم، ناهيك عن دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالمعاشات.

متى تمت زيادة معاش تكافل وكرامة

أقرت الحكومة في الجهات المختصة زيادة معاشات تكافل وكرامة، بحيث وافق ذلك في شهر أبريل الماضي 2025، نظير أن بدء عمليات الصرف من أمس الخميس الموافق 15 من شهر مايو 2025 في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، حتى أن عمليات الصرف تمت من مختلف فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الألي المنتشرة على مستوى الجمهورية التابعة للبنوك والبريد، حتى الجهات المختصة تُساهم في التسهيل على كافة المستفيدين من إمكانية الحصول على معاشاتهم من أي مكان وفي أي وقت دون الانتظار.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات المعنية بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بناءً على ما يلي:-