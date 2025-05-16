عثمان يخوض أعتى المعارك وتورغوت يُسقط في قبضة الأعداء.. تـابع حلقة 192 المؤسس عثمان فوضى وخيانات تحاصر قبيلته على هذا التردد

تترقب جماهير الدراما التاريخية التركية عرض الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان”، التي تعد بمزيد من الإثارة والتصعيد في الصراعات السياسية والعسكرية التي تخوضها قبيلة الكاي بقيادة عثمان بن أرطغرل. وقد كشفت الإعلانات الترويجية للحلقة عن أحداث مرتقبة مثيرة تضع البطل في مواجهة تحديات مصيرية تهدد مستقبل الدولة الوليدة.

موعد عرض الحلقة 192 المؤسس عثمان

من المقرر عرض الحلقة 192 يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا (أي التاسعة مساءً بتوقيت مصر). أما النسخة المترجمة إلى اللغة العربية، فستُعرض فجر الخميس التالي عبر عدد من القنوات التي اعتاد المتابعون مشاهدتها.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تعرض الحلقة مترجمة عبر القنوات التالية:

قناة الفجر الجزائرية

قناة اليرموك الأردنية

قناة Atv التركية

وتُبث هذه القنوات بنظام البث الفضائي على قمر النايل سات، ويمكن للمشاهدين استقبالها بسهولة بعد ضبط الترددات المتاحة عبر مواقعها الرسمية.

أبرز الأحداث في الإعلان الترويجي

أظهر الإعلان الرسمي للحلقة مشاهد توحي بوقوع محارب الكاي تورغوت في الأسر بعد إصابته بجروح بليغة، الأمر الذي سيجبر عثمان على شنّ عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر. كما لمح الإعلان إلى تصاعد التوتر داخل القبيلة بسبب مؤامرات داخلية تهدد وحدة الصف، بينما يخطط عثمان لتحالفات جديدة استعدادًا لمعركة فاصلة مع أعدائه التقليديين.

وتبدو الحلقة 192 حبلى بالمفاجآت، إذ يُتوقع أن تشهد خيانات داخلية، مواجهات عسكرية، وقرارات مصيرية قد تُغيّر مجرى الأحداث، في ظل استعداد عثمان لخوض صراع جديد للحفاظ على مشروعه التأسيسي.

قناة الفجر الجزائرية تقدم محتوى متنوعًا يشمل المسلسلات التركية والبرامج الثقافية، وتُعد من القنوات المفضلة لدى الجمهور العربي و يمكن استقبال القناة