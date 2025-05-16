مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا 2025 ببطارية عملاقة وكاميرا خرافية وأداء سريع ينافس كل الموبايلات

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S25 Ultra لعام 2025، والذي يُعد أقوى إصداراتها حتى الآن، بفضل ما يتمتع به من مواصفات استثنائية وأداء فائق ينافس جميع الهواتف الرائدة، يأتي الهاتف ليلبي طموحات المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متكاملة في كل جوانب الاستخدام، من البطارية القوية إلى الكاميرا الاحترافية والتقنيات الذكية الحديثة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra:

شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة، بدقة +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز

معالج Snapdragon 8 Gen 3 يقدم أداء مذهلاً

نظام التشغيل Android 14 بواجهة One UI الجديدة

كاميرا خلفية ثلاثية: 108 + 12 + 5 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل

بطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدوم ليومين استخدام

شحن فائق السرعة بقدرة 80 واط

ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت

رام 12 جيجا بايت

مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68

مميزات Galaxy S25 Ultra:

بطارية قوية تدعم الاستخدام المكثف لفترات طويلة

كاميرا عالية الدقة تلتقط صور وتفاصيل مذهلة

معالج سريع جدًا مناسب للألعاب والتطبيقات الثقيلة

شاشة كبيرة وبدقة مبهرة مع معدل تحديث عالي

تصميم فخم ومتين من خامات عالية الجودة

سرعة شحن فائقة توفر الوقت

ذاكرة ضخمة تحفظ كل الملفات والصور والفيديوهات

تجربة صوتية قوية ونقية

يدعم تقنيات الجيل الخامس 5G

يعمل بأحدث نظام تشغيل من أندرويد

عيوب Galaxy S25 Ultra:

لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي

لا يحتوي على منفذ 3.5 مم للسماعات

لا يأتي مع شاحن في علبة الهاتف

وزن الهاتف ثقيل نسبيًا

سعره مرتفع مقارنة ببعض المنافسين

قد يسخن قليلًا أثناء تشغيل الألعاب القوية

الألوان المتاحة محدودة

لا يحتوي على مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يعتبر هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra واحدًا من أفضل وأقوى هواتف 2025، حيث يوفر أداءً استثنائيًا، بطارية خارقة، وكاميرا منافسة لأقوى الأجهزة، إذا كنت من محبي سامسونج وتبحث عن هاتف متكامل بدون تنازلات، فإن هذا الإصدار يستحق الاقتناء بكل جدارة رغم بعض العيوب البسيطة.