نزول مفاجأ.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 وجميع الأعيرة اهم المستجدات عن سعر الذهب

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمستهلكين للتغيرات اليومية في الأسعار، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي وتأتي تحركات السوق مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها التقلبات في أسعار الذهب عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى حجم الطلب في السوق المحلي المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم تباينًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كما يلي:

عيار 24: بلغ سعره ما بين 5,189 إلى 5,257 جنيهًا للجرام، ويُعد من أعلى الأعيرة من حيث النقاء والسعر.

عيار 21: وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، وتراوح سعره بين 4,540 إلى 4,600 جنيه للجرام.

عيار 18: أحد الخيارات المناسبة لفئة كبيرة من المشترين، وبلغ سعره ما بين 3,891 إلى 3,918 جنيهًا.

عيار 14: سجل سعرًا يبلغ نحو 3,027 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى نحو 36,320 جنيهًا دون مصنعية.

تحليل حركة السوق وتأثيرات العوامل الخارجية

جاء هذا الاستقرار في ظل استقرار أسعار الذهب عالميًا، حيث تترقب الأسواق الدولية أي تحركات في السياسات النقدية الأمريكية أو البيانات الاقتصادية الجديدة، التي قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر كما تلعب عوامل محلية دورًا مهمًا، مثل حالة العرض والطلب في السوق المصرية، وتحركات سعر صرف الدولار.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين