لولو نزلت في اعماق البحار.. استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد على جهازك وفرح ولادك وسليهم

تعد قناة “واناسة بيبي” من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتربوي موجّه للأطفال، لا سيما في المراحل العمرية الأولى كالرضّع وصغار السن وقد استطاعت القناة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى الكثير من الأمهات والآباء، بفضل ما توفره من برامج ممتعة وآمنة تساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم بأسلوب مسلٍ وجاذب.

ماذا تقدم قناة وناسة بيبي؟

تتميز القناة بتنوع محتواها الذي يراعي احتياجات الطفل في سنواته الأولى، حيث تجمع بين التعليم والمرح من خلال برامج تفاعلية، وأناشيد مبسطة، ورسوم متحركة ملونة تقدم هذه البرامج مفاهيم أساسية كالأرقام والحروف، الألوان، والأشكال بأسلوب يناسب قدرات الأطفال الإدراكية. كما تتضمن القناة فقرات تعزز من خيال الطفل وتغذي قدراته الإبداعية، إلى جانب قصص تعليمية تزرع القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية بطريقة مبسطة وسهلة الفهم.

كيفية متابعة قناة وناسة بيبي

للاستمتاع بالمحتوى الفريد الذي تقدمه القناة، يمكن ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال بكل سهولة يُذكر أن تردد القناة قد يخضع للتحديث بين الحين والآخر، لذا من المهم التأكد من إدخال البيانات الصحيحة للحصول على بث مستقر وواضح.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

التردد: 11430

11430 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 القمر الصناعي: نايل سات

خطوات ضبط التردد

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختر خيار “البحث اليدوي” أو “إضافة تردد جديد”. أدخل التردد والمعلومات المذكورة أعلاه. حدّد القمر الصناعي نايل سات. ابدأ البحث وانتظر حتى يتم تحميل القناة. بعد الانتهاء، ستكون القناة متاحة ضمن قائمة القنوات لديك.

اهمية قناة وناسة

بفضل برامجها المبتكرة وتنوع محتواها، تظل قناة “واناسة بيبي” خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن وسيلة تعليمية وترفيهية في آن واحد إنها قناة تسهم بفعالية في دعم التطور اللغوي والذهني للأطفال، وتمنح الأهل راحة البال بتقديم محتوى موثوق وهادف في بيئة آمنة ومرحة.