مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-5-2025

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 16 مايو 2025 تراجعا ملحوظا حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 4.540 جنيها حيث تختلف أسعار المصنعية بحسب الماركة والتصميم هو يعد من الأعيرة الأكثر مبيعا، الذهب هو الملاذ الآمن الذي يفضله العديد من الأشخاص والمستثمرين من خلال اكتناز أموالهم به علي مدار السنين وذلك لأنه قيمة الذهب تزداد بينما قيمة الأموال تنقص، سبب انخفاض أسعار الذهب عالميا وذلك بسبب التوترات التجارية الناشئة ما بين الولايات المتحدة والصين، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور الآتية.

أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025

وصل سعر عيار عيار الذهب عيار 24 بقيمة 5171 جنيها في معاملات البيع.

بينما بلغ السعر في معاملات الشراء بقيمة 5200 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في معاملات البيع بقيمة 4525 جنيها.

وللشراء بقيمة 4550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في معاملات البيع نحو 3.878 جنيها، في معاملات الشراء بقيمة 3900 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 14 للبيع بقيمة 3016 جنيها، للشراء بقيمة 3033 جنيها.

وصل سعر الجنيه الذهب في معاملات البيع بقيمة 36.2 جنيها، للبيع بقيمة 36.4 جنيها.

سعر أوقيه، سبائك الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025