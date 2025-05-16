أقوى ساعة ذكية لسنة 2025.. هواوي نزلت الوحش الجديد ببطارية تعيش 14 يوم

طرحت شركة هواوي أحدث إصداراتها من الساعات الذكية Huawei Watch Fit 4 Pro، والتي تجمع بين الأناقة والتقنيات الصحية المتطورة، وتزن فقط 18 كيلو.،وتأتي الساعة لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن أسلوب حياة نشط، دون التخلي عن التصميم الجذاب والمواصفات التقنية الدقيقة التي تمنح تجربة استخدام سلسة ومتكاملة.
مواصفات Huawei Watch Fit 4 Pro
- شاشة AMOLED عالية الدقة مقاس 1.82 بوصة
- تصميم معدني فخم بإطار من الستانلس ستيل
- بطارية تدوم حتى 14 يومًا بشحنة واحدة
- مقاومة للماء حتى عمق 5ATM
- دعم مستشعرات SpO2 لقياس الأكسجين
- مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب
- دعم أكثر من 100 وضع رياضي
- نظام GPS مدمج بدقة عالية
- دعم إشعارات الهاتف والرد على المكالمات
- إمكانية تخصيص واجهات الساعة بأكثر من 200 نمط
مميزات الساعة الذكية من هواوي
- تصميم نحيف ومريح للارتداء اليومي
- خفة الوزن رغم الإمكانيات “18 كيلو فقط”
- دقة عالية في تتبع النشاطات الرياضية
- مراقبة جودة النوم وتحليله بذكاء
- تنبيهات فورية للحالة الصحية الطارئة
- واجهة سهلة الاستخدام باللغة العربية
- توافق مع أنظمة Android وiOS
- خاصية الشحن السريع خلال 45 دقيقة
- عمر بطارية طويل مقارنة بالمنافسين
- تطبيق متكامل HUAWEI Health لتحليل البيانات
سعر ساعة Huawei Watch Fit
- السعر العالمي المتوقع: 180 دولار أمريكي
- السعر في السعودية: حوالي 670 ريال سعودي
- السعر في مصر: حوالي 8500 جنيه مصري
- السعر في الإمارات: 660 درهم إماراتي
- السعر في الكويت: 55 دينار كويتي
- السعر في قطر: 660 ريال قطري
- سعر النسخة المعدنية: أعلى بحوالي 20 دولار إضافي
- توفرها: متاحة عبر متاجر هواوي الرسمية وعبر الإنترنت
- مرفقات العلبة: الشاحن المغناطيسي، كابل USB، دليل الاستخدام
- ضمان هواوي: عام كامل من تاريخ الشراء
تقدم ساعة Huawei Watch Fit 4 Pro تجربة استخدام متكاملة بوزن خفيف لا يتجاوز 18 كيلو، ما يجعلها مثالية للرياضيين والمستخدمين العاديين على حد سواء، هي ساعة ذكية بتصميم عصري، ومواصفات صحية دقيقة، لتكون خيارًا ذكيًا في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.