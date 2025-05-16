أقوى ساعة ذكية لسنة 2025.. هواوي نزلت الوحش الجديد ببطارية تعيش 14 يوم

طرحت شركة هواوي أحدث إصداراتها من الساعات الذكية Huawei Watch Fit 4 Pro، والتي تجمع بين الأناقة والتقنيات الصحية المتطورة، وتزن فقط 18 كيلو.،وتأتي الساعة لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن أسلوب حياة نشط، دون التخلي عن التصميم الجذاب والمواصفات التقنية الدقيقة التي تمنح تجربة استخدام سلسة ومتكاملة.

مواصفات Huawei Watch Fit 4 Pro

شاشة AMOLED عالية الدقة مقاس 1.82 بوصة

تصميم معدني فخم بإطار من الستانلس ستيل

بطارية تدوم حتى 14 يومًا بشحنة واحدة

مقاومة للماء حتى عمق 5ATM

دعم مستشعرات SpO2 لقياس الأكسجين

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب

دعم أكثر من 100 وضع رياضي

نظام GPS مدمج بدقة عالية

دعم إشعارات الهاتف والرد على المكالمات

إمكانية تخصيص واجهات الساعة بأكثر من 200 نمط

مميزات الساعة الذكية من هواوي

تصميم نحيف ومريح للارتداء اليومي

خفة الوزن رغم الإمكانيات “18 كيلو فقط”

دقة عالية في تتبع النشاطات الرياضية

مراقبة جودة النوم وتحليله بذكاء

تنبيهات فورية للحالة الصحية الطارئة

واجهة سهلة الاستخدام باللغة العربية

توافق مع أنظمة Android وiOS

خاصية الشحن السريع خلال 45 دقيقة

عمر بطارية طويل مقارنة بالمنافسين

تطبيق متكامل HUAWEI Health لتحليل البيانات

سعر ساعة Huawei Watch Fit

السعر العالمي المتوقع: 180 دولار أمريكي

180 دولار أمريكي السعر في السعودية: حوالي 670 ريال سعودي

حوالي 670 ريال سعودي السعر في مصر: حوالي 8500 جنيه مصري

حوالي 8500 جنيه مصري السعر في الإمارات: 660 درهم إماراتي

660 درهم إماراتي السعر في الكويت: 55 دينار كويتي

55 دينار كويتي السعر في قطر: 660 ريال قطري

660 ريال قطري سعر النسخة المعدنية: أعلى بحوالي 20 دولار إضافي

أعلى بحوالي 20 دولار إضافي توفرها: متاحة عبر متاجر هواوي الرسمية وعبر الإنترنت

متاحة عبر متاجر هواوي الرسمية وعبر الإنترنت مرفقات العلبة: الشاحن المغناطيسي، كابل USB، دليل الاستخدام

الشاحن المغناطيسي، كابل USB، دليل الاستخدام ضمان هواوي: عام كامل من تاريخ الشراء

تقدم ساعة Huawei Watch Fit 4 Pro تجربة استخدام متكاملة بوزن خفيف لا يتجاوز 18 كيلو، ما يجعلها مثالية للرياضيين والمستخدمين العاديين على حد سواء، هي ساعة ذكية بتصميم عصري، ومواصفات صحية دقيقة، لتكون خيارًا ذكيًا في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.