“الأفضل للرياضيين والمحترفين“ ساعة huawei watch fit 4 الأحدث من هواوي بمستشعر درجة الحرارة وضربات القلب.. والسعر مفاجأة!

تقدم ساعة Huawei Watch Fit 4 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن ساعة ذكية أنيقة وخفيفة الوزن مع ميزات صحية ورياضية أساسية، أما النسخة Pro فهي موجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات متقدمة مثل تتبع ECG، وأوضاع الغوص، وملاحة متقدمة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للرياضيين والمحترفين.

huawei watch fit 4

التصميم والشاشة

الشاشة: كلا الطرازين مزودان بشاشة AMOLED مقاس 1.82 بوصة بدقة 480 × 408 بكسل وكثافة 347 بكسل لكل بوصة، تتميز شاشة النسخة Pro بسطوع يصل إلى 3000 شمعة، بينما تصل النسخة العادية إلى 2000 شمعة، مما يضمن وضوحًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأبعاد والوزن:

Huawei Watch Fit 4: 43 × 38 × 9.5 ملم، بوزن 27 جرامًا (بدون السوار).

Huawei Watch Fit 4 Pro: 44.5 × 40 × 9.3 ملم، بوزن 30.4 جرامًا (بدون السوار).

المواد: تتميز النسخة Pro بإطار من سبيكة التيتانيوم وزجاج ياقوتي للحماية، مما يمنحها مظهرًا فاخرًا ومتانة عالية.

الميزات الصحية والرياضية

المستشعرات:

Huawei Watch Fit 4 Pro: مزودة بمستشعرات متقدمة تشمل ECG، ومستشعر درجة الحرارة، ومستشعر العمق، مما يتيح تتبعًا دقيقًا للصحة واللياقة البدنية.

Huawei Watch Fit 4: تحتوي على مستشعرات أساسية مثل مقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الضوء المحيط، ومستشعر معدل ضربات القلب.

وضعيات التمرين: تدعم كلا النسختين أكثر من 100 وضع تمرين، مع ميزات متقدمة في النسخة Pro تشمل أوضاع الغوص حتى عمق 40 مترًا، ووضع الجولف مع قاعدة بيانات لأكثر من 15,000 ملعب، وملاحة متقدمة للعدائين والمتنزهين.

البطارية والشحن

عمر البطارية: تقدم كلا النسختين عمر بطارية يصل إلى 10 أيام في الاستخدام الخفيف، وحوالي 4 أيام مع تفعيل الشاشة الدائمة.

الشحن: تدعم النسخة Pro الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، مع شحن كامل في حوالي 60 دقيقة.

السعر والتوافر

Huawei Watch Fit 4: متوفرة بسعر يبدأ من 149.99 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 199 دولارًا أمريكيًا).

Huawei Watch Fit 4 Pro: متوفرة بسعر يبدأ من 249.99 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 332 دولارًا أمريكيًا).