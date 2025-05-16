“300 دينار منحة فورية social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية

منحة 300 دينار هي مبادرة حكومية أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتضررة اقتصاديًا، تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

منحة 300 دينار تونس

للتأهل للحصول على المنحة، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيمًا بصفة دائمة داخل البلاد.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 180 دينارًا تونسيًا.

ألا يكون لديه مصدر دخل تقاعد شهري منتظم.

ألا يكون مسجلاً في برامج دعم اجتماعي أخرى تمنحه مساعدة مماثلة.

ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول مالية مسجلة باسمه.

أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا فأكثر.

الفئات المستحقة للمنحة

تشمل المنحة الفئات التالية:

الأسر ذات الدخل المحدود أو غير المنتظم.

العاطلون عن العمل من دون تغطية اجتماعية.

المستفيدون من بطاقات العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المنخفضة.

ذوو الاحتياجات الخاصة الذين لا يحصلون على منح ثابتة.

النساء المعيلات لأسر دون سند مادي.

الأشخاص المسنين من غير متقاعدي الصناديق الاجتماعية.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2025

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية طريقة إلكترونية ميسرة للتسجيل، وذلك من خلال المنصة الرسمية للوزارة أو عبر الإرساليات القصيرة (SMS) لتسهيل الوصول إلى المنحة حتى في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى الإنترنت.

خطوات التسجيل عبر الإنترنت

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

إنشاء حساب شخصي باستخدام بياناتك الرسمية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، وعنوان السكن.

تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني عبر رسالة ترسلها الوزارة إليك.

تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر التي قمت بتحديدها أثناء عملية التسجيل.

تعبئة النموذج الإلكتروني المتاح على المنصة والذي يتضمن بعض البيانات الأساسية المرتبطة بحالتك المالية والاجتماعية.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة عدم الشغل، بطاقة علاج، شهادة عائلية.

تأكيد الطلب والانتظار لحين ظهور النتيجة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل

عند التقديم، يجب إرفاق المستندات التالية: