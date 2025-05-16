سجل الآن.. رابط manpower.gov.eg التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 موقع وزارة القوى العاملة

منحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية مصرية تهدف إلى دعم الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تغطية تأمينية، مثل العمال الموسميين والحرفيين والباعة الجائلين، تُصرف هذه المنحة في مناسبات محددة على مدار العام، وقد تم رفع قيمتها في عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه مصري لكل دفعة، كجزء من جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

منحة العمالة الغير منتظمة 2025

للاستعلام عن حالة طلبك أو معرفة مواعيد صرف المنحة، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

اختر خيار “العمالة غير المنتظمة” من القائمة الرئيسية.

انقر على “الاستعلام عن المنحة”.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

اضغط على زر “استعلام” لعرض حالة طلبك.

في بعض الحالات، قد تتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تُعلمك بحالة الطلب أو موعد صرف المنحة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

للتأهل للحصول على المنحة، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك المتقدم سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.

أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

الفئات المستحقة للمنحة

تشمل المنحة الفئات التالية:

الحرفيون.

عمال البناء والمقاولات.

المزارعون.

عمال الصيد.

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

مواعيد صرف المنحة في عام 2025

تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة في المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد.

شهر رمضان المبارك.

عيد الفطر.

عيد الأضحى.

عيد العمال.

المولد النبوي الشريف.

على سبيل المثال، تم صرف منحة عيد العمال لعام 2025 بقيمة 1500 جنيه مصري لكل عامل مسجل في قاعدة بيانات الوزارة.

كيفية التسجيل للحصول على المنحة

إذا لم تكن مسجلًا بعد، يمكنك التسجيل باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

اختيار “تسجيل العمالة غير المنتظمة”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم، الرقم القومي، وتفاصيل المهنة.

إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

تأكد من استخدام الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة فقط عند الاستعلام أو التسجيل للحصول على المنحة، وتجنب المواقع غير الرسمية التي قد تكون غير موثوقة.