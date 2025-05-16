لمحبي توم وجيري..تردد قناة CN بالعربية على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

تعد قناة CN بالعربية من أروع القنوات التي استطاعت أن تدخل عالم الطفل بشكل كبير بتقديمها لمحتوى يُليق بالأطفال والمراهقين بشكل كبير، حتى أن القناة تتناسب مع مختلف الأعمار بما تجمع بين المتعة والفائدة من خلال برامجها المقدمة على مدار الساعة، ولذا فإن العديد من المتابعين يرغبون في تنزيل القناة على الأقمار الصناعية، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة CN بالعربية

قم بإتباع بعض المعلومات التي تؤهلك من أجل تنزيل قناة CN بالعربية على القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

قمر صناعي النايل سات.

تردد القناة 11747.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد القناة على العرب سات

أما عن البيانات الأخرى التي يمكن من خلالها تنزيل قناة CN بالعربية على العرب سات، فجاءت كما يلي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

تردد القناة يكون 12245.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

مزايا قناة CN بالعربية على الأقمار الصناعية

أما عن مزايا قناة CN بالعربية على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، بناءً كما يأتي:-