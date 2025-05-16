افتح حسابك بنجاح يا زول..خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني عبر الأونلاين بدون زيارة الفرع بالشروط اللازمة

يقدم الآن بنك أمدرمان الوطني العديد من المزايا الإلكترونية للعملاء السودانين والمغتربين لذلك يعتبر البنك من البنوك الرائدة في السودان كما يوفر أنواع متعددة من الحسابات البنكية مثل حساب جاري أو توفير أو استثماري كما يقدم خدمات إلكترونية متطورة كما يتيح فتح حساب بنكي عن بعد دون الحاجة لزيارة الفرع لذلك يعد اختيار مناسب للمغتربين السودانين لمتابعة حساباتهم بسهولة في الدولة.

خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني عبر الاونلاين

يقدم بنك أمدرمان الوطني بالسودان خدمات متنوعة ومنها خدمة فتح حساب بنكي أونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم جميع خطوات فتح الحساب البنكي لدى بنك أمدرمان الوطني بالسودان كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

زيارة الموقع الرسمي لدى بنك أمدرمان الوطني في السودان.

ثم بعد ذلك إنشاء حساب مستخدم جديد على الموقع الإلكتروني.

بعد ذلك اختيار خدمة فتح حساب بنكي ثم تسجيل الدخول.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

ثم رفع المستندات الرسمية المطلوبة ومنها الرقم الوطني للمواطنين وجواز السفر للمغتربين.

الموافقة على الشروط والأحكام ثم إرسال الطلب على البنك.

شروط فتح حساب بنكي في بنك أمدرمان الوطني