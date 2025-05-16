محبي لوليات صغار..تردد قناة وناسة على القمر الصناعي بجودة عالية الان

مازالت عمليات البحث متجه بشكل كبير حول تردد قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، فيما أن القناة تمكنت من الحصول على شهرة واسعة لتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج المميزة ما بين الترفيه والتعليم، وغيرها من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة، حتى أنه يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء كان على النايل سات أو العرب سات بجودة عالية وتشفير مجاني، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

قم بالتعرف على تردد قناة وناسة الحديث على الأقمار الصناعية، من أجل تحميلها على جهازك الرسيفر، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الجديد النايل سات.

تردد القناة فهو 11270.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ⅚.

استقطابها عمودي.

تردد وناسة ثاني

ولتردد وناسة على العرب سات، فجاءت معلوماته كما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد أخر 11270.

استقطاب جديد أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات المعنية بطلب تثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يأتي:-