“الان يا زول” فتح حساب بنك الخرطوم على الرابط الرسمي في ثواني موقع bankofkhartoum.com

مازال العديد من السودانيين يرغبون في فتح حساب داخل بنك الخرطوم، حيث إنه يعتبر من أهم وأكبر البنوك العاملة في الدولة السودانية، حتى أنه يقدم تجربة هائلة في عالم الصرافة والخدمات البنكية، بما يتمكن كل عميل جديد من فتح الحساب دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي في البداية.

مع قيامك مباشرة بالنقر على زر “فتح حساب جديد”.

بحيث تتمكن من ملء استمارة طلب فتح الحساب.

تحميل الوثائق المطلوبة على أن تكون سارية مثل الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني.

الموافقة على الضوابط والأحكام المفروضة من قبل بنك الخرطوم.

كما يجب أن يقوم العميل بإدخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك.

النقر عندها على زر “إرسال الطلب”.

بحيث تتلقى إشعار بإتمام فتح الحساب البنكي.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم الجديد؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة العملاء راغبي فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، فجاءت كما يلي:-