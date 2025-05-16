“صوفيــا تنضـم لصفــوف البيزنطيين“ تابع أحداث الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر tv

شهدت الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان تطورات درامية مثيرة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل ملحوظ، مع ظهور خيانات داخلية وتهديدات خارجية، تبدأ الحلقة بأسر تورغوت أحد أبرز رجال عثمان، مما يضع عثمان في موقف حرج ويزيد من التوتر داخل القبيلة، في الوقت نفسه يواجه عثمان تحديات جديدة من المغول والبيزنطيين، بالإضافة إلى خيانات من بعض المقربين، مما يهدد استقرار الدولة الناشئة.

الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان

تُبرز الحلقة أيضًا دور بالا خاتون، زوجة عثمان، التي تظهر كداعم قوي له، حيث تسعى لتوحيد القبائل وتعزيز التحالفات لمواجهة التحديات المتزايدة، “المؤسس عثمان” هو مسلسل تاريخي تركي يروي قصة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، يتناول المسلسل رحلته في توحيد القبائل التركية ومواجهة الأعداء من البيزنطيين والمغول، بالإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها في سبيل تأسيس الدولة.

مواعيد عرض الحلقة 192 والقنوات الناقلة

تم تأجيل عرض الحلقة 192 بسبب بث مباراة نهائي كأس تركيا. ومن المقرر أن تُعرض الحلقة يوم الأربعاء 21 مايو 2025 على النحو التالي:

قناة ATV التركية: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قناة الفجر الجزائرية: الخميس 22 مايو 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، مع ترجمة عربية.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي عرب سات: