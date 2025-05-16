بعد تأجيل الحلقة 192..ما هو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

لقد تم تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان لهذا الاسبوع لذا يتساءل الكثير من محبي ومتابعي مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة الجديدة رقم 192 عن موعد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل وهل سوف يتم تأجيل آخر لعرض المسلسل لذلك سوف نوضح لكم موعد عرض الحلقة القادمة رقم 192 وتردد القنوات الناقلة لمشاهدة أحلى المسلسلات التاريخية التركية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

لقد تزايد البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ولكن لقد تم تأجيل المسلسل للأسبوع القادم بسبب نهائي كأس تركيا حيث لذلك أعلنت قناة ATV التركية عن تأجيل عرض الحلقة الجديدة من الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان إلى الأسبوع القادم حيث سوف يعرض المسلسل في يوم أربعاء المقبل الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا كذلك بتوقيت 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية أما قناة الفجر الجزائرية فسوف تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية في يوم الخميس في تمام 9:00 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة لذا سوف نوضح تردد القنوات الناقلة للمسلسل.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر عرب سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال