لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فور ظهورها عبر منصة مظلتي 2025

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كما يوفر هذا البرنامج الدعم لجميع المواطنين والمواطنات في العراق وفق شروط وضوابط ميسرة لا بد من تقديمها بالكامل لضمان الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة فور ظهورها عبر الوزارة وأهم الشروط الواجب توافرها.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة حتى الآن لم تصدر بعد من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أي لا يوجد إعلان رسمي بخصوص أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية والتي تعتبر من الدفعات المنتظرة لدى المواطنين وعلى الرغم من ازدياد عمليات البحث والاستعلام أكدت الوزارة أن الأسماء سوف يتم الإعلان عنها بعد اختيارهم ويتم إعلان عنها عبر منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لها لذلك إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التي يتبع لها مقدم الطلب.

اختيار الوجبة السابعة من قائمة الوجبات في حالة توفرها.

البحث في الأسماء المنشورة للتحقق من حالة الطلب لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ما هي شروط طلب برنامج الرعاية الاجتماعية