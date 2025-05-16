لمحبي لولو الشطورة..تردد قناة وناسة كيدز 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة عالية

استطاعت قناة وناسة كيدز أن تحجز مكانة مميزة في قلوب الصغار والأمهات لذلك لأنها تقدم مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تحسين مستوى الأطفال بطريقة ممتعة ومسلية عبر شخصية محبوبة معروفة بأسم لولو كما تقدم القناة أروع البرامج الغنائية المقدمة للأطفال الصغيرة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع لأنها قناة مجانية غير مشفرة ومتاحة للجميع.
مميزات قناة وناسة كيدز 2025
تقدم قناة وناسة محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال كما تذيع جميع الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة بدون توقف بدون فواصل إعلانية مزعجة كما تقدم أغاني حصرية ومميزة تساعد على التعلم من خلال الترفيه لذلك تعتبر القناة الفضائية من أفضل القنوات المخصصة للأطفال الصغيرة في الوقت الراهن.
تردد قناة وناسة كيدز 2025
- القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- أما القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11272
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات تثبيت قناة وناسة كيدز على جهاز الرسيفر
- قم بفتح الجهاز الخاص بك ثم الضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى الإعدادات ثم اختر إدارة الترددات.
- بعد ذلك كتابة التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه.
- سجل بيانات التردد بشكل صحيح وهي كتابة التردد مع معدل الترميز مع معامل تصحيح الخطأ مع الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي.
- ثم بعد ذلك اختيار البحث اليدوي لبدء البحث عن القناة.
- في نهاية الأمر سوف تظهر قناة وناسة كيدز ضمن القنوات الجديدة.
- عليك حفظ القناة الفضائية في جهازك لتستمتع الأطفال بالأغاني والأناشيد في أي وقت.